27 Haziran 2022 Pazartesi 15:53:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 15:53:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı kabul etti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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