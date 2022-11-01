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01 Kasım 2022 Salı 15:59:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 15:59:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.

Toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.

Etiketler : AK Parti Genel Merkezi Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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