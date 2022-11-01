Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri ve 37 ilden milletvekilleri katıldı.

Toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.