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04 Nisan 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 15:30:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor. Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel soracak, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevaplayacak.

Seçimlere 40 günden az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor.

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Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel soracak, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevaplayacak.

"Cumhurbaşkanı Özel" 5 Nisan Çarşamba saat 22.00'de 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında!

Etiketler : recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı özel 24 tv Radamel Falcao tv4 ortak yayın

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