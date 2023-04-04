Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor

Seçimlere 40 günden az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oluyor.

11 İli vuran "Asrın Felaketi" sonrası yaralar sarılıyor...

Yeniden inşa faliyetlerinde hangi noktaya ulaşıldı?

Cumhur İttifakının seçim çalışmalarında son durum ne?

En düşük emekli maaşına artışın ardından yeni müjdeler var mı?

TOGG, Türkiye Doğalgazı, nükleer santral, yerli uydu, milli muharip uçak ve diğerleri...

"Türkiye Yüzyılı" projeleri hangi aşamada?

Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel soracak, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevaplayacak.

"Cumhurbaşkanı Özel" 5 Nisan Çarşamba saat 22.00'de 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında!