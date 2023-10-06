Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatına ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, "Kahraman Türk ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde başlatmış olduğu hava harekatı, dün olduğu gibi bugün de terörle haklı mücadelemizin bir göstergesidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Sınır bölgemizde yuvalanmaya çalışan terör örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Kahraman Türk ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde başlatmış olduğu hava harekatı, dün olduğu gibi bugün de terörle haklı mücadelemizin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.
Kılıç, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen hava harekatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Sınır bölgemizde yuvalanmaya çalışan terör örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Kahraman Türk ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde başlatmış olduğu hava harekatı, dün olduğu gibi bugün de terörle haklı mücadelemizin bir göstergesidir. Rabb'im, ordumuzu muzaffer eylesin."
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