VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan, tahtakurusu tehdidi altında
Suriye ordusunun İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda 13 sivil yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da hutbe irat etti: Bütün müminler kardeştirler
TSKGV'nin yeni genel müdürü Bilal Topçu oldu
Fahrettin Altun: Peşlerini bırakmayacağımıza söz veriyoruz
Bakan Tunç: Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılm...
06 Ekim 2023 Cuma 15:05:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 15:05:00

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç, "Kahraman Türk ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde başlatmış olduğu hava harekatı, dün olduğu gibi bugün de terörle haklı mücadelemizin bir göstergesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Sınır bölgemizde yuvalanmaya çalışan terör örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Kahraman Türk ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde başlatmış olduğu hava harekatı, dün olduğu gibi bugün de terörle haklı mücadelemizin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kılıç, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen hava harekatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sınır bölgemizde yuvalanmaya çalışan terör örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Kahraman Türk ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde başlatmış olduğu hava harekatı, dün olduğu gibi bugün de terörle haklı mücadelemizin bir göstergesidir. Rabb'im, ordumuzu muzaffer eylesin."

Etiketler : Akif Çağatay Kılıç hava harekatı terörle mücadele Suriye operasyonu
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX