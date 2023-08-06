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06 Ağustos 2023 Pazar 16:44:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 16:44:00

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan İsveç'e çağrı: Yükümlülüklerinizi yerine getirin

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülkenin, teröre karşı sert ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, "İsveç makamlarını terörle mücadele taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu şiddet ve nefretle kınadıklarını vurguladı. Kılıç, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının bu alçakça eyleme göz yuman tutumunu asla kabul etmiyoruz. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer olmamalıdır. Hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülke, teröre karşı sert ve kararlı bir duruş sergilemelidir. İsveç makamlarını terörle mücadele taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz."

Etiketler : isveç isveç kınama Akif Çağatay Kılıç
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