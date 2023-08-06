Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan İsveç'e çağrı: Yükümlülüklerinizi yerine getirin

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu şiddet ve nefretle kınadıklarını vurguladı. Kılıç, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının bu alçakça eyleme göz yuman tutumunu asla kabul etmiyoruz. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer olmamalıdır. Hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülke, teröre karşı sert ve kararlı bir duruş sergilemelidir. İsveç makamlarını terörle mücadele taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz."