Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Cidde'de "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 5 Ağustos'ta düzenlenecek "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak.
Edinilen bilgiye göre, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı, 5 Ağustos'ta Cidde'de düzenlenecek. Türkiye adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç'ın katılacağı toplantıda Ukrayna'daki son durum ele alınacak, Rusya-Ukrayna barışı için fikir alışverişinde bulunulacak.
Toplantıya, NATO, AB Komisyonu ve AB Konseyi temsilcileri ile Brezilya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere, ABD, Japonya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'dan ulusal güvenlik danışmanlarının katılması bekleniyor.
Kılıç, toplantı kapsamında muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapacak.
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- Cidde'de "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katılacak