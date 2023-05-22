VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor
İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi
BM, Türkevi'ne düzenlenen saldırıyı New York'taki makamların kapsamlı araştırmasını talep etti
ABD'deki Türkevi'ne saldırı! "Bu teröristi bulmanız, gereğini yapmanız gerekiyor"
Adana'da deprem
Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti
22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:00:00

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına yönelik adayların propaganda konuşmalarının sırası kura sonucu belirlendi.

YSK Başkanlığında, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda gerçekleştirecekleri 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için kura çekildi.

Buna göre, 24 Mayıs Çarşamba saat 21.00-21.10 arasında Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, 21.11-21.21 arasında ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu propaganda konuşmasını yapacak.

Propaganda konuşmalarının ikinci günü olan 27 Mayıs Cumartesi ise 17.39-17.49 arasında Kılıçdaroğlu, 17.50-18.00 arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak.

Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçimi ysk propaganda cumhurbaşkanı erdoğan kılıçdaroğlu
Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş

Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum
Londra'ya Uğur getirdi

Londra'ya Uğur getirdi
Anne oldu

Anne oldu
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Albüm yolda

Albüm yolda
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'
Bahriyeli Engin

Bahriyeli Engin
Cannes'da şıklık yarışı

Cannes'da şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX