VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İstanbul'umuzu iş bilmez İBB yönetiminden kurtaracağız"
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün açılacak
Altınok'tan Yavaş'a ince ayar: "Vaadin çok ama yaptığın iş yok"
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maç izlediği görüntüleri paylaştı
DMM manipülasyon içeren haberlere karşı uyardı!
Bakan Bayraktar'tan İliç'teki maden sahasında ilişkin yeni açıklama!
25 Şubat 2024 Pazar 23:47:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 23:47:00

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok'tan Mansur Yavaş'a ince ayar: "Vaadin çok ama yaptığın iş yok"

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözlerin yüzde 90'ını tutmadığını belirterek, "Senin yaptığın proje yok ki kopyalayalım. Vaadin çok ama yaptığın iş yok." ifadesini kullandı.

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yavaş'ın "Rakibimiz işe gelir gelmez 600 kişiyi işten attı. Kovid-19 salgını döneminde 9 bin esnafa ceza kesti" iddiaları üzerine, Altınok şu ifadeleri kullandı:

"Bir tane esnafa dahi ceza yazılmamıştır. 9 bin esnafa ceza yazıldığı iddiası tamamen yalandır. 600 kişiyi işten attığım iddiası da asılsızdır. Kendisi büyükşehirden kaç kişiyi attı, asıl onu açıklasın. Seçimden önce söz verdiği halde kaç bin kişiyi işinden etti onu açıklasın."

Altınok, kendisinin açıkladığı projelerle ilgili Mansur Yavaş'ın "Projelerimizi kopyalamışlar" iddiasını hatırlatarak, "Ankara'ya verdiğin sözlerin yüzde 90'ını yapmamışsın. Senin yaptığın proje yok ki kopyalayalım. Vaadin çok ama yaptığın iş yok." değerlendirmesinde bulundu.

Emekliler de dahil olmak üzere binlerce vatandaşa destek olduklarını belirten Altınok, "Ama istismar ve reklam yapmıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanısın, böyle açıklama yapmadan önce bir sor, öğren, doğru bilgilerle çık konuş. Aksi halde böyle açıklamalarınla kamuoyu önünde mahcup olursun." ifadelerine yer verdi.

Altınok, mal beyanıyla ilgili ise mal varlığının belediye başkanı olmadan önce kayıtlı olduğunu, bunu da yakında kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.

Mansur Yavaş'ın "İngiltere'den ödül aldıkları" açıklamasına ilişkin Altınok, "Amerika'dan, İngiltere'den alıyorsun. Biz ise Türk dünyasından alıyoruz. İşte fark burada. Sen Londra'nın sokaklarında, biz Ankara'nın sokaklarında. Farkımız burada." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Turgut Altınok Ankara ABB Mansur Yavaş
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
50'nci yıla özel albüm

50'nci yıla özel albüm
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Karda off-road keyfi

Karda off-road keyfi
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX