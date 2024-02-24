Kurum: "Özgür Özel milletinin değerlerini 'Orta Çağ zihniyeti' diye tabir eden kişidir"

Kurum, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Cumhur İttifakı'nın Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar ile Bayrampaşa'daki millet bahçesinin açılışına katıldı.

Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri İstanbul hedefiyle yollarda olduklarını belirten Kurum, Bayrampaşa'da da temellerini attıkları projelerin açılışını yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kurum, millet bahçesinin yapıldığı alanın, Milli Görüş hareketinin lideri, ömrünü davasına adamış, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve 200 arkadaşının hatıralarıyla dolu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burası, hep birlikte kurdukları Gümüş Motor Fabrikası'nın, sonraki adıyla Pancar Motor Fabrikası'nın olduğu yerdir. Merhum hocamızın bu ülke için gösterdiği gayretlerin sembolü olan bu araziyi hep çok önemsedik. Hem Bayrampaşa halkının yeşil alan ihtiyacını gidermek hem de burayı hocamızın bu ülke için döktüğü alın terinin ilelebet yaşatıldığı bir mekan yapmak için başkanımızla birlikte çok çaba sarf ettik. Siyasi tarihimizin en özel alanlarından biri olan bu kutlu mekanı yeşille donattık. Şimdi bu renklerin buluştuğu şu cıvıl cıvıl mekanı gördükçe duygulanıyoruz."

Kurum, 3 gün sonra Erbakan'ın vefatının seneidevriyesi olduğunu hatırlatarak, kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Bunu burada ilk kez ilan edeceğini söyleyen Kurum, "Bu muhteşem millet bahçemizin ismi 'Necmettin Erbakan Millet Bahçesi' olmuştur. İnşallah birbirinden güzel ağaçları, yeşil alanı, millet kıraathanesi ve müzesiyle bu bahçemiz, hocamızın ismini sonsuza kadar yaşatacaktır. Onun büyük ve güçlü Türkiye hedefini milletimize daima hatırlatacaktır." dedi.

Kurum, İstanbul'da hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşların kendilerine güvendiğini, verdikleri sözü tuttuklarını İstanbul ve Türkiye'nin bildiğini söyledi.

İstanbul'a yönelik projelerini hatırlatan Kurum, "Bu hedefleri sayıyorum ama bir yandan da üzülüyorum çünkü bu hedefler, İstanbul'un 5 yıldır hasret kaldığı, özlemle beklediği hedefler. Bu hedeflere ulaşmak için elinde sihirli değnek olmasına gerek yok. Sadece İstanbul için dertlenmeleri, İstanbul'u gündemlerine almaları yeterli olacaktır ama bunların gözü hep dışarıda oldu. İstanbul'u bir türlü gönüllerine alamadılar çünkü bunların İstanbul diye bir dertleri, hedefleri hiçbir zaman olmadı." ifadelerini kullandı.

- "BİR İNSANDA İMAN VARSA EVELALLAH İMKAN DA VARDIR"

Kurum, projelerine yönelik eleştirilere ilişkin, "Onlara, bu mekanın asıl sahibi Erbakan Hoca'mızla cevap verelim: 'Bir insanda iman varsa evelallah imkan da vardır.' Bizde inanç, gayret, aşk, çalışma sevdası var. Cevabı size biz değil şahidimiz olan millet versin." değerlendirmesini yaptı.

Murat Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu CHP'nin bir eş genel başkanı var, biliyorsunuz değil mi? O da bu aralar endişeden, telaştan bizi diline dolamış. Kendince siyaset yapmış. Gerçi Özgür Özel'den de bu tür yersiz yurtsuz açıklamalar beklenir. Zira kendisinin siyaset sicili de geçmişi de sıfırlarla doludur. Bunlar, milletin hafızasını küçümsüyorlar halbuki bu millet hatırlar ki Özgür Özel, dün insanımızın inancına en büyük hakaretleri eden biridir. Büyük Türk milletinin değerlerini 'Orta Çağ zihniyeti' diye tabir eden kişidir. Kur'an kurslarına, oradaki yavrularımıza, hocalarımıza, ailelerine en büyük hakaretleri yapan biridir. İşte bu mekanın sahibi olan Erbakan Hoca'mıza 28 Şubat'ta acılar çektiren zihniyet neyse bunların da zihniyeti budur çünkü Özgür Özel, bu neslin ihyasına karşı her türlü kötü sözleri söyleyen bir zihniyetin mensubudur. Bugün Fatih'in emaneti olan bu kutlu şehirde aile kurumunun köküne dinamit koyacak marjinal grupları sonuna kadar desteklemektedirler. İşte birkaç yıl önce Savcı Selim Kiraz'ı odasında şehit eden hainlerin akrabalarını, yakınlarını işe alanlar, para kazandıranlar bunlardır. Demokrat gibi görünüp kendi genel başkanlarını arkadan bıçaklayanlar, hançer siyasetinin aktörleri bunlardır. Bu milletin değerlerinden güç almayanlar, şanlı Türk tarihinden ilham almayanlar, karanlık ajanslardan ilham alanlar, İngiltere merkezli lobilerden direktif alanlar, bize tek bir söz bile söyleyemezler. Biz kaya gibiyiz, bu sözler bu kayadan alsa alsa toz alır."

- "UĞRAŞTIRAN DEĞİL ULAŞTIRAN BİR BAYRAMPAŞA İÇİN PLANLARIMIZI HAZIRLADIK"

Hiçbirinin özgür olmadığını kaydeden Kurum, İstanbul'u lobilere mahkum adamların yönetemeyeceğini söyledi.

Kurum, göreve geldiklerinde hızlıca İsmetpaşa Mahallesi'nde başlattıkları kentsel dönüşüm projelerini ilçe geneline yayacaklarını dile getirdi.

Bayrampaşa Otogarı'nı güzel bir millet bahçesine dönüştürürken bir elleriyle de aşevini ve kadınların dinleneceği lokali ilçeye kazandıracaklarını anlatan Kurum, diğer elleriyle de Bayrampaşa Stadı'nın olduğu alana muhteşem bir spor kompleksi, altına da geniş bir otopark yapacaklarını belirtti.

Birileri gibi laf değil iş ürettiklerini vurgulayan Kurum, "Uğraştıran değil ulaştıran bir Bayrampaşa için planlarımızı hazırladık. 1 Nisan'da kolları sıvayacağız ama bizim kolları sıvamamız onlara benzemez. Biz kolları sıvadık mı Bayrampaşa'ya sarılır, Bayrampaşa'nın o ihtiyaçları bitene kadar o kolları ayırmayız. Biz, bir yandan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı'mızı hizmete alırken bir taraftan da Kazlıçeşme-Bayrampaşa-Gaziosmanpaşa-Kağıthane-Levent Metrosu'nun da yapımını hızlıca başlatacağız. Kağıthane-Bayrampaşa Tüneli'ni yapacağız. Eski cezaevi önündeki O-3 bağlantı yolunun üstünü kapatarak sizlere orada da muhteşem bir meydan kazandıracağız." diye konuştu.

Kurum, sahneye çıkan katılımcılarla Necmettin Erbakan Millet Bahçesi'nin açılış kurdelesini kesti.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Kurum, çocuklara oyuncak hediye etti.