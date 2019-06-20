Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
İstanbul’da yaşayan herkesin birbirine et ve kemik gibi olduğunu söyleyen Yıldırım; "Bu topraklarda kader birliği yapmışız. Bugün mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK, terör örgütünü FETÖ aynı kaynaklardan beslenmekte, aynı yerden emir almaktadır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu yoktur. Türklerin de kürtlerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. Bu örgüt insanların gelecek umutlarını yok etmiştir" dedi
Etnik kimliğin olumsuzluk olmaması gerektiğini söyleyen Binali Yıldırım; "Herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Bunun üzerinden sizi yargılamaya kalkanlar tarih boyunca büyük acılar yaşattı. Bu acıları yaşatan zihniye bugün sizi kucaklıyorum diye etrafınızda dolaşıyor. Bu tam bir ikiyüzlülük. CHP zihniyeti deyince aklınıza neler geliyor. Dersimi hatırlayın. Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'İnkar politikalarını ayaklarımızın altına alıyoruz" dedi. Farklı olmayan bir şey varsa gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Bölgenin kalkınma açığını kapatmak için çok yatırım yaptı. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi
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