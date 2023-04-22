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Cumhur İttifakı deprem bölgesinde.... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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22 Nisan 2023 Cumartesi 20:31:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 20:31:00

Cumhur İttifakı deprem bölgesinde.... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satış başları şöyle:

Depremin 2.haftasında kalıcı konutların inşasına başladık. Depremin 75. Gününde, 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik. Bunların yarısının da temelini attık.

Deprem bölgesine gelerek sadece görüntü veren, şov yapan sonrada bir daha dönüp buraya bakmayan deprem turistlerini sizler zaten iyi biliyorsunuz. Bizler buraya hem acıları paylaşmaya hem yaraları sarmaya geliyoruz.

İstanbul'dan başlayarak diğer şehirlerimizi de depreme karşı dayanıklı hale getirmek için yeni destek programının müjdesini paylaştık. Riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza maliyetin yarısını devlet olarak biz vereceğiz.

Bay Bay Kemal'in yanındaki yavrucuklar, "Karadeniz gazı nerede? Ne zaman çıkacak?" dediler. Gözünüz var kör müsünüz? İşte doğalgaz var yanıyor. Bunların gözleri var görmez.

Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolansın. Bunların para getireceğine inanıyor musunuz? 14 Mayıs'ta bunlara bunun hesabını sormaya var mısınız?

Kaynağını Karadeniz gazı ve kendi ürettiğimiz petrolden alacak "Aile ve Gençlik Bankası" kuruyoruz. Ailenin taşıyıcısı olan ev kadınlarımızın, emekliliğine buradan destek vereceğiz.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN KAHRAMNMARAŞ DEPREM
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