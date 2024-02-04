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"Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" Bahçeli, Manisa'da konuşuyor
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04 Şubat 2024 Pazar 15:11:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 15:11:00

"Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" MHP Genel Başkanı Bahçeli, Manisa'da konuşuyor

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuşuyor.

Etiketler : mhp devlet bahçeli miting
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