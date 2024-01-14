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14 Ocak 2024 Pazar 08:35:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 08:35:00

Cudi, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler'de terör operasyonu!

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'KAHRAMANLARLAR-42" Operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : ali yerlikaya operasyon terör
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