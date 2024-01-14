Cudi, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler'de terör operasyonu!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'KAHRAMANLARLAR-42” Operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'KAHRAMANLARLAR-42" Operasyonlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 3⃣7⃣ Tim 5⃣1⃣8⃣ Jandarma Personeliyle başlatılan "KAHRAMANLARLAR-42" Operasyonlarımız devam ediyor ����— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 14, 2024
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah... pic.twitter.com/39D55mJISm
Ayrıntılar geliyor...
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