14 Temmuz 2020 Salı 14:38:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 14:42:00
Cudi Dağı'nda büyük operasyon başladı! Teröristleri Yıldırım çarpacak
Şırnak Cudi Dağı'nda geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Operasyonun adının Yıldırım-1 Cudi olduğu açıklandı.
Ayrıntılar az sonra...
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