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17 Aralık 2021 Cuma 12:43:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 13:08:00

Çorum'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı

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Son Dakika Haberleri.. Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son açıklamada, deprem sonrası şuan itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.28'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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