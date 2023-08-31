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31 Ağustos 2023 Perşembe 20:33:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 20:33:00

Çorum'da orman yangını

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Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Çorum'un Laçin ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçenin Eski Yavu köyü Obruk Barajı gölü yanındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp kayalıklardan oluşan bölgeye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Köy merkezine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangına müdahale için yangın söndürme helikopterleri talep edildiği öğrenildi.

Etiketler : orman yangını Çorum yangını yangın söndürme çalışması
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