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15 Mayıs 2023 Pazartesi 05:27:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 05:27:00

Çorum'da aranan 3 kişi oy kullanmaya gelince yakalandı

Kaynak: AA

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Çorum'da hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve oy kullanmaya geldiğinde gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kamu kuruluşundan hırsızlık yaptığı ve bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U. (26), hakaret içeren tezahürat suçundan hakkında para cezası bulunan A.İ.Ç. (28) ile basit yaralama ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından hakkında arama kararı bulunan M.B. (31), oy kullanmak için geldikleri okullarda polis ekiplerince yakalandı.

Oylarını kullandıktan sonra emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : Çorum seçim kamu
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