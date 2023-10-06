Çöplükten ‘Cazibe Merkezi'ne! Başkan Yıldırım ilçenin değişen çehresini anlattı

Başkan Yıldırım, Akşam Yurt Haberler Müdürü Dursun Topçu'ya konuştu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi son 4 yılda kelimenin tam anlamıyla 'kentsel gelişim' modeli örneği haline geldi. 90'lı yıllarda patlayan çöplüğü ile akıllarda yer eden Ümraniye bugün kamu ve özel kuruluşların merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Finans Merkezi'nin de faaliyete geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Anadolu, Eximbank, Vakıf Katlım Genel müdürlükleri Ümraniye'ye taşındı.

Bayer'den, Starbucks'a, Dacia'dan Renault'ya büyük firmaların yönetim merkezleri için tercih ettiği Ümraniye, Huawei, Philips, Profilo, Kia, kariyernet, hangikredi, Alcatel, Suwen, Unilever gibi şirketlerin de kümelendiği bir gelişim havzası konumuna yükseldi. Yine Anadolu Holding, Çelebi Holding, Anel Holding, Kürüm Holding, Setur, Watsons ve Casper genel müdürlüklerinin yanısıra Türkiye'nin dünyadaki sesi Anadolu Ajansı'nın da İstanbul merkezi Ümraniye'de bulunuyor.

İLÇE, OTELLERİN DE TERCİHİ



Son yıllarda turizm sektörünün de ilgi odağı haline gelen Ümraniye'de açılan Bof Hotel, Ramada by Wyndham, Crowne Plaza, Antasya, Hilton gibi turizm tesisleri ile yatak sayısı 3 bine ulaştı. Rakamlar 2019-2023 yılları arasında Ümraniye'de 10 bin 700 yeni ve aktif işyerine ve yine aynı dönemde 11 bin 500 konut ve bin 500 konut dışı olmak üzere toplam 13 bin bağımsız bölüme ruhsat verildiğini ortaya koyuyor.

Ümraniye Belediyesi'nde bir araya geldiğimiz Başkan İsmet Yıldırım'ın ilk cümlesi, ''İlçedeki gelişimin hızı katlanarak artacak'' oldu. Son 4 yılda ilçede yaşanan değişimi ise "Yükselen sektörlerin odaklandığı bir ilçe olma yolunda ciddi mesafe kat ettik. Ümraniye bireylerin, şirketlerin ve daha da önemlisi her alanda yeni fikirlerin 'orada olmalıyım' dediği bir merkez haline geliyor" sözleriyle yorumladı.

ARTIK FİNANSIN MERKEZİ

Ümraniye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında başlayan İstanbul hizmetleriyle birlikte yukarı doğru bir ivme kazandığını belirten Yıldırım, "1999 yılında Ümraniye'nin zemini sağlam, havası güzel, ulaşım akslarının da ortasında kalınca ilçe kendini ortaya çıkarmış. Ve büyük şirketler, sanayisi münasebeti nedeniyle insanlar buraya yerleşmiş. Ümraniye'nin nüfusu bugün 750 binlere yaklaştı. Gündüz nüfusu ise 1 milyonu geçiyor. Ümraniye ulaşım akslarının üstünde olması nedeniyle çok ciddi şirketler burayı tercih etti. Cumhurbaşkanımızın Anadolu yakasında finans yönünden Ümraniye'yi seçmesi, merkezin 3,5 milyon metrekare alanda inşası Ümraniye'nin cazibesini bir kat daha artırdı. Merkez Bankası'ndan kamu bankalarına, bunlar türevleriyle gelince, Türk ve yabancı şirketler de finans merkezinde yerler tutup kiraya gelecekler. Ve böylece Almanya'da Frankfurt, İngiltere'de Londra, Amerika'daki New York gibi Ümraniye de finansın cazibe merkezi olacak. Bu tabii bir vizyon'' diye konuştu.

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM



''Bu vizyonu getiren kim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'' diyen Başkan Yıldırım, ''Getirdiği birçok yenilikler gibi finans merkezi de bunlardan bir tanesi. Bu merkezin Ümraniye'de olması çok önemli. Aslında Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile başlayan ve ardından AK Parti belediyeciliği ile devam eden hizmetlerinin bir karşılığı bu. 5 yıl bir kesintiye uğrasa da, inşallah önümüzdeki seçimde, halkın teveccühü ile AK Parti belediyeciliğini İstanbul'da devam ettireceğiz. Kaldığımız yerden başlayacağız. Daha önce belirttiğim gibi finans merkeziyle Türkiye'nin ve dünyanın büyük şirketleri Ümraniye'ye geldi. Ve tabi onlarla birlikte beyaz yakalı dediğimiz iş çevresi de burada olacak. Ümraniye bir taraftan eğitim, bir taraftan sanayi, bir taraftan ticaret alanı ile önemli bir lokasyon haline geldi. 40 bine yakın işyeri var burada'' ifadelerini kullandı.

ÇÖP DAĞLARI VARDI

Ümraniye'nin 90'larda çöp dağları, 70'li yıllarda ise anarşiyle anılan bir ilçe olduğunun altını çizen Yıldırım, "Kentsel dönüşümle Ümraniye İstanbul'un belki de yenilenmiş en önemli ilçesi olacak. Sağlam zemin, altyapısı tamamlanması ve bütün metro hatlarıyla, 3 boğaz köprüsü yollarının ortak noktasında bir merkez olarak cazibe merkezi konumunda'' diye konuştu.

Kentsel dönüşüme ilişkin "cazibe" vurgusu yapan Başkan Yıldırım, "Konutlar ya da işyerleri açısından olanı olduğu yerde benzer şekilde dönüştürmek bir yöntemdir. Ama meseleye sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik restorasyon bütünlüğüyle bakmalıyız. Yani bir çöküntü alanını sadece afetlere dayanıklı hale getirmekle iş bitmiyor. Ümraniye bir yandan finansın merkezi haline geliyor. Aynı zamanda millet bahçeleri, kültür-sanat mekânları, sosyal donatıları, eğitim, sağlık merkezleri, yaşam alanlarıyla içinde bulunanların "iyi ki buradayım" dediği bir şehir olmalı. Bu yüzden dönüşümü, gelişim ile taçlandırmak durumundayız. Şu anda kentsel dönüşümde yüzde 70'e varan bir yenileme var. Ümraniye'de her 100 binadan 70'i yenilendi. Bu çok büyük bir rakam ve önemli" ifadelerini kullandı.

CHP'LİLER DE "İYİ Kİ ERDOĞAN VAR" DEDİ



TÜRKİYE'nin 11 ilinde büyük bir yıkım yaşadığını belirten Başkan İsmet Yıldırım, "CHP'ye rey veren arkadaşlarımız bile son seçimden sonra 'İyi ki Recep Tayyip Erdoğan iktidarını devam ettirdi de bu millet rahatladı' diyor. İnsanlar gelip geçici ama devlet baki. Devlet çok daha önemli. Allah razı olsun bu milletten, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü gördü ve karanı bu yönde verdi. Görüyorsunuz adamlar İçişleri Bakanlığı önüne kadar geliyorlar. Ama çok şükür ki güçlü irade ve kahraman polislerimiz gayretiyle hiçbir sıkıntı olmadan atlattık" diye konuştu.

ÇOK ÇABUK TOPARLANDIK



''Büyük deprem geçirmemize rağmen çabuk toparlandık'' tespitinde bulunan Yıldırım, ''11 vilayet, 62 ilçe, 11 bine yakın köy. Bu felaketin toparlanması kolay değil. Onun için Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumun herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. 150 milyar dolarlık bir yük geldi. Düşünün TOKİ, 1 milyon konutu 22 senede yaptı. Ama biz orada sadece 700 bin konutu 2 sene, bilemedin 3 senede yapıp vatandaşımıza teslim etmemiz lazım'' dedi.

ALIŞVERİŞİN KALBİ: ALEMDAĞ CADDESİ



ALEMDAĞ Caddesi'nin 800 metrelik bir bölümünün trafiğe kapandığını söyleyen Yıldırım, "Alemdağ Caddesi Türkiye'deki en önemli 3 caddeden biri haline geldi. Hem kiralar hem de ticaret yönünden. Hafta sonları 2 milyona yakın nüfusa ulaşıyor. Caddemiz, ekonomik anlamda bütün gelir gruplarına hitap ediyor. Ümraniye'nin önemli bir kazancı oldu" dedi.