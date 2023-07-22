Çöpçatan köpekler nikah şahidi

Çiftin nikahını ise nikahlarda genç çiftlere verdiği tavsiyelerle fenomen olan Dilek Yörük kıydı.

BİR YIL ÖNCE BAŞLAYAN AŞK

Mersin'de ilginç bir nikah töreni gerçekleştirildi. Türkiye'de evcil hayvan kuaförlüğünün meslek olarak kabul edilmesinin ardından Mersin'de ilk defa açılan sınava tek kişi olarak başvuran ve 3 saat süren sınav sonunda kursu başarıyla tamamlayan Mete Soyutürk ile Rus gelin Daria Soyutürk, köpekleri sayesinde yaklaşık 1 yıl önce tanıştı.

EVLİLİK CÜZDANI KÖPEKLERE!

Aralarındaki ilişki aşka dönüşünce Türk damat ile Rus gelin, nikah masasına oturdu. Çiftin en büyük isteği, temsili de olsa köpeklerinin şahit olmasıydı. İstekleri belediye tarafından olumlu karşılanırken, Boston ve Lyova isimli köpekleri çiftin temsili şahitleri oldu. Renkli anların yaşandığı nikahta, çiftin evlilik cüzdanını da köpekleri aldı.

Mete Soyutürk, "Ben pet kuaförüyüm. Onun da benim de köpeğim var. Eşim iş yerimize geldi. Orada önce köpeklerimiz kaynaştı, sonra biz kaynaştık" dedi.