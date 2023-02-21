Çöken beton blok aracı yuttu

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21 Şubat 2023 Salı 12:31:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 12:31:00

Depremin sarstığı Diyarbakır'da 10 katlı bina aracı böyle yuttu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Diyarbakır'da da 7 apartman yerle bir oldu. 10 katlı Sözel Apartmanı'nın çökme anı kameralara yansıdı.

Diyarbakır'da iddiaya göre, imarı 5 kat olan ve sonrasında 5 katta kaçak yapılan 10 katlı Sözel Apartmanı'nın çökme anı kameralara yansıdı. Güvenlik görevlisi ise o anları anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Diyarbakır'da da 7 apartman yerle bir oldu. Yıkılan apartmanlardan Yenişehir ilçesindeki Sözel Apartmanı'nın çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, ruhsatında 5 katlı olarak görülen ve 5 katta kaçak yapım sonrası 10 kata çıkartılan Sözel Apartmanı'nın müteahhidi de yıkılan apartmanında ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

"ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ AYDINLANDI"

Deprem sırasında şimşek çakar gibi göğün aydınlandığını söyleyen güvenlik görevlisi Mustafa Çetinkaya, her tarafın aniden toz altında kaldığını belirtti.

Çetinkaya, "Depremden önce şimşek çakar gibi büyük bir aydınlanma oldu. Ardından sarsınca kulübeden koşup dışarı kaçmaya çalıştım. Sonra yanımızdaki 10 katlı bina olduğu gibi yıkıldı, burada bulunan araç vardı üzerine düştü. Toz duman kalktı, her taraf kıyamet oldu. Bildiğimiz kadarıyla buranın ruhsatı 5 katlıydı, sonradan müteahhidi 5 katta kaçak yapmış, 10 kata çıkartmış. Kolonlar kaldırmayınca çökmüş, zaten müteahhidi de burada 1. katta ailesiyle birlikte enkaz altında kalmış" dedi.

Etiketler : Diyarbakır şimşek çakar gibi göğün aydınlandı Deprem

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