Çok şiddetli sağanak geliyor: 56 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

2 Şubat Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Bugün 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgâr görülecek. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Karaman, Çorum, Erzurum, Muş ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde'de kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'un güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yükseklerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney ve İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

"METEOROLOJİDEN 56 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI"

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, bugün 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Turuncu kod verilen iller; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgâr görülecek.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Sarı kodlu uyarı yapılan iller; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgâr görülecek.

BAYBURT VE ERZİNCAN İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden 01 Ocak 2022 - 03 Ocak 2022 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılan uyarıda, "Bugün akşam saatlerinden sonra Bayburt ve Erzincan çevrelerinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerinden kuvveti ve zaman zaman (60- 90 km/sa) şeklinde esmesi beleniyor. Çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.