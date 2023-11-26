Çok sayıda ilde eş zamanlı “SİBERGÖZ-8” operasyonu! 25 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik çok sayıda ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik çok sayıda ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8️⃣ ilde, Kastamonu Merkezli 2️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 2️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 26, 2023
Aziz Milletimizin... pic.twitter.com/50Tn9n6W9L
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde, Kastamonu Merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
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