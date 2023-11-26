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Çok sayıda ilde eş zamanlı “SİBERGÖZ-8” operasyonu! 25 şüpheli yakalandı
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26 Kasım 2023 Pazar 08:19:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 08:19:00

Çok sayıda ilde eş zamanlı “SİBERGÖZ-8” operasyonu! 25 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik çok sayıda ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik çok sayıda ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde, Kastamonu Merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-8" operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya operasyon dolandırıcılık
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