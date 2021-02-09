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09 Şubat 2021 Salı 18:55:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 18:55:00

Çocukluk hayalini gerçekleştirdi... Hilal Kaptan okyanusları aşıyor

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Çocukluğundaki denizci olma hayalini gerçekleştiren Hilal Karademir, şimdi birinci kaptan olacağı günü bekliyor. Gemilerde "uzak yol vardiya zabiti" olarak görev yapan Hilal Kaptan, aylarca evine uğramadan uluslararası sularda mesleğini sürdürüyor.

İstanbul'da yaşayan Hilal Karademir, 12 yaşında denizci olmaya karar verdi. 2014'te Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nü kazandı ve 4 yıl sonra mezun olup mesleğine başladı. 25 yaşındaki Karademir, şu an uluslararası sularda hizmet veren, Türkiye'nin kimyasal tanker işletmeciliği alanında sayılı firmalarından birinde "uzak yol vardiya zabitliği" yapıyor.

BOĞAZ'DAN ANNEME DÜRBÜNLE BAKTIM

Bugüne kadar 3 ve 4'üncü kaptan olarak görev yapan Hilal Karademir, "uzak yol kaptanı" olacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Evinden en uzak kaldığı sürenin 6,5 ay olduğunu söyleyen Karademir, "Bir defa İstanbul Boğazı'ndan geçmeden önce anneme bilgi vermiştim. Annemi dürbünle gördüm ama o beni göremedi. Kaptanımdan 'Düdük çalabilir miyim?' diye izin istemiştim. O şekilde anneme selam vermiştim" dedi.

"KADINSIN, NE İŞİN VAR GEMİDE?"

Hilal Kaptan, kadınların her sektörde olduğu gibi denizcilik alanında da bazı ön yargılarla karşılaştığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınsın, denizde yapabilecek misin? Gemiyi sürebiliyor musun? Nasıl evleneceksin? Kadınsın, denizde uğursuzluktur. Bu gibi cümlelerle hala çok fazla karşılaşıyorum. Bunu kadın denizciler olarak kırmaya çalışıyoruz."

Hilal Kaptan, unutamadığı bir anı ise şöyle anlattı: "İkinci stajımı tamamlıyordum. Uruguay'dan Lübnan'a seyrediyorduk. Gemi çok eskiydi, Atlantik Okyanusu'nu geçerken makine arızaları oluştu. Endişelenmiştim, 1-2 gün sürüklenmiştik. Şimdi böyle durumlarda ne yapmam gerektiğini biliyorum."

Etiketler : Hilal Karademir denizci çocukluk hayali
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