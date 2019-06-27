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27 Haziran 2019 15:17 | Perşembe

"Çocuklarınızı İlgisiz Bırakmayın, Onlarla Konuşun"

Dünyada beş bağımlılık alanı ile entegre mücadele ederek özgün modelleri ile global örnekler arasında yer alan Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde Türkiye’ye topyekün mücadele çağrısında bulundu.

BM’nin her yıl hazırladığı raporun bu yıl yayınlanan 2019 verilerine göre, geçtiğimiz yıl 31 milyon olan uyuşturucu bağımlısı sayısı bu yıl 35 milyon olarak kayda geçiyor. Bununla birlikte, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin her yıl yayımlanan Dünya Uyuşturucu Raporu’nun 2019 verileri gösteriyor ki; AB’de ömür boyu uyuşturucu kullanan 15-64 yaş arası birey sayısı 55 milyonu aşıyor. 2017 yılındaki tahminler bakımından, Dünyadaki en kalabalık ülkeler arasında yer alan Hindistan ve Nijerya’da yapılan yeni araştırmalar sonucu madde kullanım yaygınlığı konusundaki bilginin artmış olması bu yılki raporda yer verilen yüksek sayıların da en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. 

2009’dan 2019’a hedeflenen kazanımda düşüş gözüküyor… 
Rapor bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında, insanlığın karşısında küresel bir sağlık sorunu olarak beliren uyuşturucu madde kullanım bozukluğunun ivmelenerek büyüdüğü gözlemleniyor. Özellikle büyük nüfuslu ülkelerden gelen verilerin de raporlara eklenmesiyle daha gerçekçi olmakla beraber daha dikkat edilmesi ve önlem alınması gereken bir çağda olduğumuzu da gösteriyor. 2009 yılında madde kullanım bozukluğu ile mücadelede belirlenen yöntemlerin 2019 yılı itibariyle verdiği sonuçlar hedeflenen kazanımın çok altında. Bu çerçevede son on yılda, madde kullanımının yanı sıra, yarattığı sağlık sorunlarının daha da arttığı görülüyor. 

Yeşilay, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra müdahale alanında da aktif rol alıyor

Yeşilay gerek küresel gerekse ulusal ölçekte uyuşturucu kullanımının tamamen ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir yaklaşım ile çalışmalarına devam veriyor. Bu kapsamda Yeşilay, ana stratejisini; önleyici yaklaşımı ile uyuşturucu madde bağımlılığında mücadele şeklinde konumlandırdı. Yeşilay; faaliyetlerinde bu stratejiyi çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun özel kesimlerine uygulanabilir kılmayı sağlıyor. Başta 30 merkeze yayılan YEDAM’lar ve 2019 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan yatarak tedavi imkânı verecek Türkiye Rehabilitasyon Merkezleri ile Yeşilay, uyuşturucu bağımlılığına karşı önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarını Türkiye geneline hızla yayıyor. Diğer yandan, eğitim programları ile de farkındalık yaratmayı amaçlayan Yeşilay, Edirne’den Ardahan’a, anaokulundan yetişkin dönemine kadar her yaş grubuna eğitim hizmeti de veriyor. Dünyada bir benzeri olmayan ve Türkiye genelinde başlatılan bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM)  ile bugüne kadar 10 milyon öğrenci 2 milyon yetişkine ulaşılmış durumda. Bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artmasına yönelik hızla devam eden çalışmaların yanı sıra, bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği ile her gün daha çok bağımlı Yeşilay sayesinde hayata geri dönüyor. 

Yeşilay’ın En Büyük Destekçisi Aileler
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi ve BM verilerinin 2019’da da tüm dünyada uyuşturucu kullanımı ve bağımlı sayısında artışı ortaya koyduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, madde bağımlılığı ile mücadelede tam kapasite hizmet verdikleri Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) ile entegre çözüm sunacaklarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Gençleri bağımlılıkla tanıştıran kötülük onlara maalesef çok yakın. Biz de adeta bir koruyucu olarak onlara bu kötülükten daha yakın olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin bağımlılıklardan arındırılmış, saygın ve üretken birer birey olarak topluma kazandırılması bizim sorumluluğumuzdadır” dedi ve devam etti; “Uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadelede herkese önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Öztürk, “Bağımlı bireylere ücretsiz terapi hizmetimiz sırasında, her zaman olduğu gibi burada da en büyük destekçimiz ailelerimiz. Onlar da bu süreçte doğru psikoloji içerisinde kurdukları iletişim ve ilişki de oldukça önemli. Ve en kıymetli değerlerimizden ailelerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum: Çocuklarınızla ilgilenin, onlarla konuşun. Bağımlılık hakkında bilgi almak için de yedam.org.tr’den faydalanabilir, bağımlılıkla ilgili her türlü sorunuz için de 444 79 75 YEDAM Danışma Hattı’nı arayabilirsiniz” dedi.

Yeşilay, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde farkındalık yaratan etkinlik düzenledi
Yeşilay, Kadıköy Meydanı’nda gerçekleştirdiği etkinlik büyük ilgi uyandırdı. Etkinlikte; nlü sanatçılardan Aydilge, Bahadır Tatlıöz, Melikzade Çinara ve Burak Arslan alanda kurulan Yeşilay duvarına günün anlam ve önemini ifade eden mesajlar yazdılar. Yanı sıra, etkinlik boyunca katılımcılar ile Mobil Bilgi Yarışmaları da düzenlendi. Yarışmalar kapsamında, kazananlara çeşitli ödüller takdim edildi.  

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