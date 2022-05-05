Çocukları şeker yerine sütlü yiyeceklere alıştırın

Çocukların yeme alışkanlıklarının değişmesi gerektiğine değinen Uzm. Dr. Emin Dinççağ, "Şeker bayramı, çocuklar arasında şekerin en çok tüketildiği bayramdır. Bilindiği üzere şeker gibi glisemik indeksi yüksek yiyecekler çok tüketildiğinde kilo fazlalığı, obezite gibi sağlık problemlerine yol açan, çok önerilmeyen gıdalardır. Bu bayramda şeker yerine sütlü tatlılar, dondurma, meyveli yoğurt gibi ürünlerin şeker yerine tüketilmesi ve şeker tüketiminin insan sağlığı için çok faydalı olmadığı çocuklara anlatılabilir. Dünyada ve ülkemizde çocukluk çağı obezitesi çok ciddi halk sağlığı sorunları arasındadır. Hızla obezite, tip 2 diyabet ve ilişkili hastalıklar dediğimiz koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon artmaktadır. Bunun en büyük nedenleri kötü beslenme ve hareketsiz yaşamdır. Özellikle çocuklar arasında ülkemizde 6-11 yaş arasında obezite sıklığı yüzde 17,7'dir. Annesi ve babası obez olanlarda bu oranın daha yüksek olduğu, annesi ve babası obez olanların bu durumu memnuniyetle karşıladığı gibi bilgilerimiz vardır. Oysa obezite, kilo fazlalığı gelecekte çocukların tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanmasına neden olacak ciddi risk faktörleridir" dedi.