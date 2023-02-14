Çocuklar Mehmetçikle gülüyor

Mehmetçik, Gaziantep Nurdağı'ndaki çadır kente çocuklarla buluştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" mesajıyla yapılan paylaşımdaki videoda, anonsun ardından çocukların koşarak geldiği ve Mehmetçiğe sarıldığı görüntüler duygusal anlar yaşattı.

YARRDIMLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Mehmetçiğin Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte çocuklara çikolata dağıtımı sırasında duygulandıran anlar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığından "Bu anonsumuz da çocuklarımız için" mesajıyla yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin bölgedeki yardım faaliyetlerinde çocukları unutmadığı belirtildi.

ÇİKOLATALARINI ULAŞTIRDILAR

"5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelimiz, Kahramanmaraş'ın Nurdağı ilçesindeki çadır kentte bulunan çocuklarımızı ziyaret ederek çikolatalarını ulaştırdı" ifadelerine yer verilen paylaşımdaki videoda, araçlardan yapılan anonsun ardından çocukların koşarak geldiği ve Mehmetçiğe sarıldığı görüntüler de yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Mehmetçik ilk günden bu yana bölgeye desteğini sürdürüyor.