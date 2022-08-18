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18 Ağustos 2022 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2022 Perşembe 13:40:00

Çocuklar için "emniyet kemeri" bulundurmayan ticari araçlar trafiğe çıkamayacak

Kaynak: AA

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Çocuklar için "emniyet kemeri" bulundurmayan otobüs, minibüs ve taksilerin kara yolunda seyrine izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Buna göre, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan M1 sınıfı otomobiller, M1G ve N1G sınıfı arazi taşıtlar, N1, N2, N3 sınıfı kamyonet, kamyon ve çekiciler, M2 ve M3 sınıfı minibüs ve otobüsler ile taksi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara "çocuk bağlama sistemleri" şartı getirildi.

Taksilerde en az 1, minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ile emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde toplam koltuk sayısının en az 10'da 1'i kadar "çocuk bağlama sistemi" bulundurulması ve kullanılması zorunluluğu getirildi.

Böylece "çocuk bağlama sistemi" bulundurmayan ve tüm yolcuları emniyet kemerlerini takmayan ticari araçların kara yollarında seyrine izin verilmeyecek.

KORUYUCU GÖZLÜK VE REFLEKTİF KIYAFET ŞARTI

Ayrıca motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine "korucuyu gözlük" ve "reflektif kıyafet" zorunluluğu getirildi. Gece elektrikli skuter kullanacak sürücülerin de "reflektif kıyafet" giymesi zorunlu olacak.

Koruma başlığında koruma gözlüğü bulunan sürücülerde "korucuyu gözlük" şartı aranmayacak.

Yeni yönetmeliğin hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütecek.

Etiketler : içişleri bakanlığı emniyet kemeri ticari araç
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