Çocukken kendisine çanta veren Kızılay'ın 45 yıllık gönüllüsü

Kızılay tarafından verilen kumaştan dikilen önlük ve verilen çantayı yıllarca kullanan, yapılan bu iyiliği unutmayan Şeref Sezer, gençlik yıllarında Türk Kızılay bünyesinde yardıma muhtaç kişilere yardımların ulaşmasında görev almaya başladı. İlerleyen yaşına rağmen Türk Kızılayın ilçedeki çalışmalarının tamamına gönüllü olarak katılan Sezer, 45 yıldır Türk Kızılaya vefa borcunu ödemeye çalışıyor. Sezer, "Ömrüm boyunca, elimden geldiğince Kızılayın gönüllüsü olacağım. Yapılan çalışmalara bir süre katılmasam, hayatta kalma gayretimi sorgularım" diye konuştu.