Beyin yıkayıp dağa gönderdiler

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PKK/KCK ile bağlantısı nedeniyle kapatılan; 'Mezopotamya Kültür Merkezi' yerine 8 Kasım 2020'de kurulan; 'Binevş Kültür ve Sanat Merkezi'ni mercek altına aldı. Soruşturmada; PKK/KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak, KCK/TDÖ Çukurova Bölge Sorumlusu Mehmet Saruhan, KCK/TDÖ Çukurova Bölge Kadın Sorumlusu Emetullah Akçara'nın aralarında bulunduğu 13'ü kadın 37 kişi yakalandı. Örgütün, çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin ailelerine istihdam sağladığı, bunun da Binevş üzerinden yürütüldüğü iddia edildi. Binevş Kültür ve Sanat Merkezi'nde görevli olan E.Ö.'nün bilgisayarından çıkan görseller, çocuk ve gençlerin dağa nasıl gönderildiğini deşifre etti. Kız çocuklarına, örgütün Suriye kolu olan YPG'nin kadın örgütlenmesi YPJ bünyesinde yer alan teröristlerin fotoğraf ve hayat hikayeleri, video eşliğinde anlatılıp, "Onlar da buralarda yetişip, aramıza katıldılar. Şimdi sıra sizde" sözleri ile propaganda yapıldığı öne sürüldü.

6 YAŞINDA OLAN BİLE VAR

Söz konusu görüntülerde üzerinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın resmedildiği tişörtlerin yanı sıra 'Kürdistan' yazılı tişörtlerle birlikte örgütün sözde üniformasını giyip; sarı, kırmızı ve yeşil renklerde poşu takan kız çocuklarının koro halinde örgüt propagandası yapan marş ve şarkılar söylediği görülüyor. Yaşları 6 ile 16 arasında değişen söz konusu çocukların, yanaklarına; 'YPG' ve 'YPJ' ibarelerini yazdırmaları da dikkat çekti.

O KIZLAR HALA DAĞDA

İmha edilen teröristlerin fotoğraflarından oluşan panonun önünde koro halinde şarkı söyleyenler arasında yer alan G.H.Ö. (20) ve A.E.'nin (22), MKM bünyesinde kültürel ve sanatsal faaliyetler adı altında örgütsel eğitim alıp, sonrasında dağa çıktıkları öğrenildi. A.E.'nin 2016'da; G.H.Ö.'nün de 2019'da evden kaçıp örgüte katıldığı; ailelerinin bu tarihlerde kayıp başvurusu yaptığı, her ikisinin hala kırsalda olduğu öğrenildi.

Funda Buyruk ile HDP Adana İl Eş Başkanları Helin Kaya ve Mehmet Karakuş'un da aralarında bulunduğu 27 kişi, yurtdışına çıkış yasağı ve 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen Binevş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan aramalarda; terör örgütü elebaşı Öcalan ve FETÖ'nün kitapları ele geçirildi.

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KAMPA!

Operasyonda gözaltına alınan; Binevş Kültür ve Sanat Merkezi üyesi J.A'nın, daha önce 'terör örgütüne elaman temin etmek' suçlamasıyla hüküm giydiği cezaevinden 2021'de serbest bırakıldığı öğrenildi. J.A.'nın, Osmaniye'de yaşayan 21 yaşındaki Z.D. adlı genç kızı kandırıp, İstanbul üzerinden önce Yunanistan, ardından da Irak'ın kuzeyine geçip, burada örgüt kamplarına katılmasını sağladığı öne sürüldü. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak'ın, kendine üs olarak seçtiği Binevş'i yöneticilerine; "4 yıldır hiçbir şey yapmıyor, yeteri kadar çalışmıyorsunuz" diye tepki gösterdiği öne sürüldü.