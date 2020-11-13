13 Kasım 2020 Cuma 10:34:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 10:34:00
Çocuk parkında 'terör sembolü' tartışmasında yeni gelişme: Görevden uzaklaştırıldılar
Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görselle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ile Park Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı.
Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görselle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ile Park Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı.
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