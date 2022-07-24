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24 Temmuz 2022 Pazar 23:56:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 23:56:00

Çoban dehşet saçtı! Av tüfeğiyle 3 kişiyi öldürdü

Kaynak: DHA

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Sivas'ta bir çoban, arazideyken hırsızlık amacıyla yanına geldiklerinden şüphelendiği 3 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan 24 yaşındaki Ali Yıldırım, arazideyken hırsızlık amacıyla yanına geldiklerinden şüphelendiği 3 kişiyi av tüfeği ile vurarak öldürdü.

DHA'da yer alan habere göre; Olay, öğle sıralarında ilçeye bağlı Kadılı köyü yakınlarındaki arazide meydana geldi. İddiaya göre, Kale köyünde küçükbaş hayvan çobanlığı yapan Ali Yıldırım, bulunduğu yere kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'a (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Osman, Mustafa Tamer ve Kurban Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Ali Yıldırım jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : Sivas 3 ölü av tüfeği kadılı jandarma Ali Yıldırım
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