VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 PKK'lı terörist teslim oldu
"Tahıl krizini çözmek amacıyla Putin ve Zelenskiy ile görüşmem olacak"
Türkiye'nin İsrail'e ihracatı rekor düzeye ulaştı
Yargıtay "adam ol" sözünü hakaret saymadı
Yeni ikili
"Adımı onunla anmayın"
Milano'da ‘Sen Varsın'!
Sahnede kutlama
Melisa'ya yılbaşı ağacı
Sosyal konutta 4. etabın kuraları 12-19 Aralık'ta çekilecek
Çin'in yerli yolcu uçağı "C919"un ilk teslimatı yapıldı
İngiltere, yeni kömür madeni onayı nedeniyle iklim politikalarında "ikiyüzlü" olmakla eleştiriliyor
Merakla beklenen Nobel ödülleri tartışmalara da neden oluyor
En çok arananlar bir arada
İlk tadım ünlülerden
Çırağan Sarayı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı ana otoyol için tehlike oluşturmuyor
Solar 3GW: Yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak daha ucuza elektrik mümkün
Brent petrolün varil fiyatı 76,67 dolar
ALES sonuçları açıklandı
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Borsa güne yükselişle başladı
FETÖ firarisi İpek, Türkiye aleyhine açtığı tazminat davasını kaybetti
Zeytin Dalı harekat bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
09 Aralık 2022 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 11:15:00

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan dumanın yükseldiği yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyelerine bağlı 20 araçla müdahale edildi. Merdivenli araçla otelin çatı ve üst katlarına çıkarak söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası'ndan da görülen yoğun dumanın etkisi azaldı.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı.

Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı.

Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMI'NIN AÇIKLAMASI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, otelin tadilat yapılan bölümünde saat 10.55 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra otel çalışanlarının da müdahale ettiğini söyledi.

Yangının tadilat yapılan üçüncü katta çıktığını belirten Bakan, "Yangının sebepleri konusunda itfaiye raporu çıkacak. An itibarıyla önemli olan hiçbir şekilde can kaybı olmaması. İstanbul'umuzun göz bebeğinde, Boğazın en nadide noktalarında, en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak. Bizler hepimiz buradayız. 3 vatandaşımız, 3 işçimiz, çalışan emekçimiz etkilendi. Onlardan 2'si kendi imkanları gayretleriyle buradan ayrıldılar. Birine ambulansta gerekli oksijen takviyesi yapılıyor. Herhangi hayati tehlikesi yok. Şu anda yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : çığrağan sarayı yangın itfaiye ekibi
"Hırçınlığım elbisedendi"

"Hırçınlığım elbisedendi"
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Taburcu oldu

Taburcu oldu
"Şarkılarımı korkarak yayınladım"

"Şarkılarımı korkarak yayınladım"
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Yönetmenliğe göz kırptı

Yönetmenliğe göz kırptı
58 yaşa ailece kutlama

58 yaşa ailece kutlama
Maden emekçilerini unutmadı

Maden emekçilerini unutmadı
"Okulun jimnastikçi kızıydım"

"Okulun jimnastikçi kızıydım"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX