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27 Haziran 2019 08:00 | Perşembe

Çipras'ın tehdidine anında cevap

Fatih’in ardından Yavuz’u Doğu Akdeniz’e gönderen Türkiye, Çipras'ın savaş tehdidine jet mesajla cevap verdi. Yavuz’u Akdeniz üzerinde selamlayan F-16 pilotu, o anı fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.

Ankara, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC), Doğu Akdeniz’deki zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarından dışlamaya yönelik tehditlere her fırsatta meydan okuyor. Uluslararası hukuka aykırı şekilde kaynaklara el koymaya kalkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başta olmak üzere bölge ülkeleri ve onların Batı’daki destekçilerine Türkiye, Fatih’in ardından ikinci sondaj gemisi Yavuz’u Akdeniz’e göndererek cevap verdi. Ankara bu hamlesiyle, Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanma kararlılığından geri adım atmayacağını, ABD ve İsrail başta olmak üzere tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. 

ANKARA'DAN TOKAT GİBİ YANIT 

Halk desteğini kaybedince eylülde erken seçime gitme kararı alan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ajansının “Kazanmak istiyorsan Ankara'ya sataş” taktiği vermesinin ardından savaş tehditleri savurdu. Çipras, Türkiye'nin Meis Adası açıklarında doğalgaz sondajı yapması halinde askeri müdahalede bulunacaklarını söyledi. Yunan medyası da donanmanın, Türk gemilerine müdahale etmek için Ege Denizi'nde hazır beklediğini yazdı. Çipras'ın boş tehdidine rağmen arkasındaki dış güçlerine güvenerek yaptığı açıklamalarına Türkiye’ye, yeni hamlesiyle tokat gibi cevap verdi. 

ADIM BİLE ATAMAYACAKLAR 

KKTC’nin başkenti Lefkoşa'da 7 Şubat 2019'da imzalanan ekli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü'nün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye ve KKTC karşılıklı anlayış ve işbirliğine dayanarak sahil güvenlik alanında harekat, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muharebe elektronik ve bilgi sistemleri konularında destek ve işbirliğini geliştirecek. Bu kapsamda Türkiye ve KKTC, deniz yetki alanlarında, üçüncü ülkelerce izin alınmaksızın yapılan petrol arama, çıkarmaya yönelik sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri, deniz tabanıyla ilgili kablo, boru döşeme çalışmalarıyla hidrografik, oşinografik araştırmaların tespitine yönelik işbirliği yapacak ve üçüncü ülkelere ait izin verilen faaliyetlerin kontrolü maksadıyla karşılıklı her türlü yardım ve koordineyi sağlayacak. Ayrıca iki ülke, uluslararası normlara uygun olarak ulusal mevzuatı ve uluslararası hukuku ihlal eden yabancı hava ve deniz araçlarının izlenmesi, canlılara zarar veren zehirli maddelerin atılması ve boşaltılması, silahlı soygun, deniz haydutluğu ve uluslararası terörizmle mücadele, arama kurtarma faaliyetleri, her türlü kaçakçılıkla mücadelede işbirliği yapacak. 

HAVADAN HAVAYA FÜZE 

KKTC’nin Mağosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metrede sondaj yapacak olan Yavuz’a, savaş gemilerinin yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16’lar da eşlik ediyor. Uçaklarda sondaj gemilerine yönelik olası bir saldırı veya tacizin önlenebilmesi için AIM120 ve AIM9 tipi havadan havaya füzeler bulunuyor. Türk F-16’ları, Yavuz’u Akdeniz’e inişi esnasında selamlarken, o anlar Türk pilotları tarafından çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirildi. Özçekimle tüm dünyaya, “Biz buradayız. Kimse yanlış hesap yapmasın” mesajı net bir şekilde verildi.

Türkiye ve KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan bölge ülkelerine ve Batılı destekçilerine, “Biz buradayız. Kimse yanlış hesap yapmasın” mesajı verildi.

Jetini havalandıracak yakıt bulamayan Yunan havacı, üniformasına taktığı ‘Mehmetçik Avcısı’ yazılı peç fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. 

YUNAN ASKERDEN HADSİZLİK

Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaya yönelik kararlı tutumu, Yunanistan, Rum Yönetimi başta olmak üzere bölgede gözü olan ülkeleri rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun sondaj çalışmalarını engelleyemeyen Yunanistan, ordusuyla mesaj vermeye kalkıştı. Bir Yunan havacı, üniformasına takılmış ‘Mehmetçik Avcısı’ yazılı peç fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Peçte, kafasına fes geçirilmiş bir hayaletin figürü yer alıyor. Türkiye ve KKTC’nin sondaj çalışmalarını engellemek için yola çıkardığı savaş gemilerine yakıt bile alamayan Yunanistan’ın, Ankara’yı tehdit etmesi alay konusu oldu.

ABD’DEN AKDENİZ HAMLESİ: RUMLARA SİLAH AMBARGOSU KALDIRILIYOR

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Senatör Bob Menendez'in hazırladığı EastMed yasası, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nce onaylandı. Yasa tasarısı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını hedef alıyor. Yasaya göre Rumlara silah ambargosu kaldırılacak, İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimiyle enerji ve savunma işbirliği geliştirilecek. Tasarıda ABD, İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi arasında Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması da yer alıyor. Ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması halinde F-35 sevkıyatının engellenmesi yer alıyor.

Fatih'i, Yavuz'u milli savaş gemileri koruyor
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