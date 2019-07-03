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03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba

Çin'le stratejik işbirliği

Başkan Erdoğan, Japonya ziyaretinin ardından dün gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi'yle baş başa görüştü, ilişkileri her alanda uzun soluklu ve stratejik bir bakışla güçlen- dirme noktasında mutabık kaldıklarını söyledi. 

Japonya'daki temaslarının ardından dün Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda resmi törenle karşılandı. İki lider, baş başa görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Erdoğan görüşmenin başında yaptığı açıklamada, “Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpekyolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin işbirliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum” dedi. 

KÜRESEL İSTİKRARA KATKI 

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi'yle son yıllarda sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, “Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. 'Tek Çin' politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin'i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. 

'AYNI VİZYONU PAYLAŞIYORUZ' 

Bu arada Başkan Erdoğan'ın, Çin'in önde gelen yayın organlarından ‘Global Times’ gazetesinde bir makalesi yayımlandı. Ekonomik küreselleşme derinleşirken, küresel serbest ticaret sistemine yönelik tehditlerin, bütün dünya ekonomileri için tehdit oluşturduğunu belirten Erdoğan makalesinde özetle şöyle dedi: “Türkiye olarak dünya barışı, güvenliği ve istikrarının korunması, çok taraflılığın teşvik edilmesi ve serbest ticaretin sürdürülmesi gibi alanlarda Çin'le aynı vizyonu paylaşıyoruz. 

YENİ BİR SİSTEME İHTİYAÇ VAR 

Dünyanın çok kutuplu yeni denge arayışı içerisinde olduğu günümüzde bütün insanlığın ortak çıkarını gözetecek yeni bir uluslararası sistem inşasına ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Bu yeni sistemin inşası sürecinde de insanlık tarihinin en kadim medeniyetleri olan Türkiye ve Çin’e tekrar büyük görevler düşmektedir.” Görüşmelerin ardından Çin Devlet Başkanı, Başkan Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan, resmi temaslarının ardından beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye döndü. 

ULUSLARARASI ADALETİ BERABER SAVUNMALIYIZ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkan Erdoğan'la yaptığı baş başa görüşmede, “Türkiye ve Çin, yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmeliyiz” dedi. Pekin'de yapılan görüşmelere büyük önem verdiklerini belirten Şi, “Merkezinde Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası hukuk sisteminin olduğu uluslararası sistemi korumalı, çok taraflılığı ve uluslararası adaleti ortaklaşa savunmalıyız” ifadelerini kullandı. Şi ayrıca, gelecek süreçte Çin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türk tarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazır olduklarını belirterek ikili ilişkilerin yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelerin çıkarını korumanın önemine vurgu yaptı. 

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