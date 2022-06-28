Eskişehir'de büyük rezerv keşfi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye'nin nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Şimdi burada ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz" ifadelerine yer verdi

ESKİŞEHİR BEYLİKOVA, DÜNYANIN ÇİN'DEN SONRAKİ İKİNCİ BÜYÜK REZERV ALANIDIR

Başkan Erdoğan, bölgeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Nadir elementlerin üretimini de öncelik olarak belirledik. Teknoloji bağımsızlığın ayrılmaz parçası olan madenlerin üretimi ve nihai ürüne dönüştürülmesi hususunda yeni bir adım adım atıyoruz. Geçmişte türlü kampanya, engelleme ve zorluklarla ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir Beylikova, dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Burada bir üretim tesisi kuruyoruz. Denemeden sonra endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz.

Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarımıza alenen karşı çıkan, Karadeniz'e burun kıvıran çevreler Adana'daki kuyulara Beylikova'dan da rahatsız olacaklardır ama artık kusura bakmasınlar.

ADANA'DA 2 KUYUDA YÜKSEK KALİTELİ PETROL BULDUK

Son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Küresel maden üretiminin düştüğü salgın döneminde yıllık 6 milyar dolarlık maden ihracatıyla krizden pozitif yönden ayrışan ülkeler arasında yer aldık. Madenlerimizin katma değerli ürünler olarak ihracı konusuna odaklandık.