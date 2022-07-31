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31 Temmuz 2022 Pazar 21:57:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2022 Pazar 21:57:00

Çin'den ABD'ye Nancy Pelosi uyarısı: "Tayvan'a inecek uçağı vururuz"

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti ABD-Çin gerilimini artırdı. Bölgede tatbikat başlatan Çin'in yayın organı Global Times'ta savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceği yazıldı.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken Çin'den gözdağı gibi bir hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti ABD-Çin gerilimini artırırken, Çin ordusu Tayvan Boğazı'nda büyük çaplı askeri tatbikat düzenlendi. Çin Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı sözcüleri ise Pelosi'nin muhtemel ziyaretine yönelik uyarılarda bulundu. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "Çin ordusunun egemenliğini koruyacağını" söyledi.

UÇAĞA MÜDAHALE EDERİZ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti sosyal medyada da geniş yer tutuyor. İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'ın eski Baş Editörü Hu Xijin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtti. Gazeteci Hu, 'Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun' ifadelerini kullandı. Hu Xijin, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıkladı.

'ABD İLE SAVAŞA HAZIRIZ'

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 80. Grup Ordusu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise 'Savaşa hazırlık' ifadesi kullanıldı. Sosyal medya platformu Weibo'daki paylaşım yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya gezisi için çok heyecanlı olduğunu söylerken ziyaretini gerçekleştirmesi halinde 25 yıl aradan sonra Tayvan'a giden en üst düzey ABD'li yetkili olacak. Tayvan'ı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Newt Ginrich 1997 yılında ziyaret etmişti.

ABD'YE TATBİKATLA GÖZDAĞI VERİLDİ

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikat düzenlediği açıklandı. Çin'in Fujian eyaletine bağlı Tayvan kıyılarına 125 kilometre mesafede bulunan Pingtan adaları açıklarındaki sularda atış tatbikatı gerçekleştirildiği belirtilirken, gemilere bölgeye gitmeme uyarısı yapıldı. Çin'e ait Type 054A güdümlü füze fırkateyninin yer aldığı tatbikatta, silah, donanım ve askerlerin muharebe hazırlık testlerinin yapıldığı bildirildi. Tatbikatın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti öncesi düzenlenmesi dikkat çekti.

Öte yandan ABD Donanması'nın da USS Ronald Reagan uçak gemisi görev grubunu Güney Çin Denizi'ne yönlendirdiği bildirildi.

Etiketler : Tayvan Çin uçak ABD
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