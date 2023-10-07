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07 Ekim 2023 Cumartesi 07:14:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 07:14:00

Çınarlar kitap açtı

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İzmit'te Kocaeli Kitap Fuarı öncesi yürüyüş yolundaki asırlık çınarlara kitaplar asıldı.

İzmit'te Kocaeli Kitap Fuarı öncesi yürüyüş yolundaki asırlık çınarlara kitaplar asıldı. Yoldan geçenler dallardaki 7 bin 500 kitabı kısa sürede topladı. Özellikle öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

ASIRLIK AĞAÇLAR RENKLENDİ

13. Kocaeli Kitap Fuarı, 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla bugün kapılarını ziyaretçilere açacak. Belediye, fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yolundaki asırlık çınarlara kitaplar astı. Yoldan geçenler ve öğrenciler, ağaçlardan 7 bin 500 kitabı kısa sürede topladı.

SÜPÜRGELERLE DÜŞÜRDÜLER

Bazı kişiler, ellerindeki sopa ve süpürgelerle yüksekte olan kitapları almaya çalışırken, bazıları birbirlerinden destek alarak kitaplara ulaşmaya çalıştı. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Geçen yıl kitap fuarında ziyaretçi sayısında 900 bini geçtik. Bu sene hedefimiz 1 milyon" dedi.

Etiketler : sopa ve süpürgelerle Tahir Büyükakın 13. Kocaeli Kitap Fuarı
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