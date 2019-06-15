'Çıkarılanlar iade edilsin'

Bolu Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen “Emek ve Adalet Yürüyüşü” dördüncü gününde Bolu'nun Gerede mevkiinde başladı. Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası'nca Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla yaklaşık 250 kişilik grup, Gerede ilçesi çıkışında bir araya geldi.

COŞKULU KATILIM

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, yeni bir heyecanla güne başladıklarını belirterek, “Hedefimiz arkadaşlarımızın işe iade edilmesi. Sonuçta Ankara'ya kadar yürüyeceğiz. Coşkulu ve katılım güzel” diye konuştu.

KAMUOYU DESTEĞİ

Kamuoyundan ve her yerden en güzel desteği aldıklarını anlatan Öztürk, “Arkadaşlarımızla beraber yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yaklaşık 4-5 kilometre yürüdükten sonra mola vereceğiz. Bugün yaklaşık 20 kilometre yürüdükten sonra yürüyüşümüzü tamamlayacağız” dedi.