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06 Şubat 2021 Cumartesi 13:07:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 13:07:00

Çiftçilere saldıran 3 terörist artık etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Etiketler : fırat kalkanı terörist etkisiz hale getirildi
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