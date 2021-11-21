21 Kasım 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 15:30:00
Çiftçi okulu
Van'da, hayvancılığın geliştirilerek daha modern şartlarda yapılması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Van'da, hayvancılığın geliştirilerek daha modern şartlarda yapılması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.
Geniş mera ve yaylalara sahip olan Van'da, Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı'dan gelen çiftçilere yem bitkileri ve besicilik ile et ve süt üretimi konusunda eğitimler veriliyor.
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