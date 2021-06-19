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19 Haziran 2021 Cumartesi 22:34:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 22:34:00

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular 30 Haziran'da sona eriyor

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30 Haziran'da sona ereceğini hatırlattı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili açıklama yaptı.

Bayraktar, 2003-2020 döneminde ÇKS kaydı yaptıran çiftçi sayısının yüzde 23,6 azaldığını ve ÇKS'ye kayıtlı tarım alanlarında da yüzde 10 gerilediğini anlattı.

ÇKS başvurusunu yaptırmayan üreticiler desteklerden yararlanamıyor

Tarımsal faaliyete devam ettikleri halde çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramayan çiftçilerin karşılaşacakları mağduriyetlere dikkat çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"ÇKS başvurusunu yaptırmayan üreticilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor. ÇKS başvurusunu yaptırmayan üreticiler, yıl içerisinde doğal afet sonucu meydana gelen zarar doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden de faydalanamıyor. Bu nedenlerle çiftçilerimizin mağdur olmaması için ÇKS başvurularını ertelemeden mutlaka yaptırmaları gerekmektedir."

Bayraktar, 2020-2021 tarımsal üretim yılında yaşanan kuraklığa da değindi. Bu yıl kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekar başına 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılabilmesi için de ÇKS'ye kayıt şartının arandığına işaret etti.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILABİLİR

"ÇKS'ye başvurular 30 Haziran'da sona eriyor" hatırlatmasını yapan Bayraktar, çiftçilerin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda olduğunu söyledi.

Bayraktar, ÇKS başvurularının ilgili belgelerle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini anlattı.

Etiketler : ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi Şemsi Bayraktar
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