CHP'ye ilk tebrik soykırımcı İsrail'den!

CHP'yi ilk tebrik eden İsrail oldu: Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan Başkan Erdoğan'a alçak sözler
Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonrası CHP'ye ilk tebrik Gazze'de soykırımını sürdüren işgalci İsrail'den geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken, Başkan Erdoğan'a yönelik alçak sözler kullandı.
Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti.
Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonrası CHP'ye ilk tebrik mesajı Gazze'de 33 bine yakın Filistinliyi şehit eden İsrail'den geldi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ALDIĞI SONUÇLAR GAZZELİLERİN KATİLİNİ SEVİNDİRDİ
İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.
İSRAİLLİ BAKAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK ALÇAK İFADELER
CHP'ye tebrik mesajını ileten katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Başkan Erdoğan'ın dünyada yürüttüğü Gazze diplomasisini hazmedemeyen katil İsrail'in Bakanı Katz, ""Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj. İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerek." dedi.
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