CHP'ye ilk tebrik soykırımcı İsrail'den!

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01 Nisan 2024 Pazartesi 00:01:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 00:01:00

CHP'yi ilk tebrik eden İsrail oldu: Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan Başkan Erdoğan'a alçak sözler

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Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonrası CHP'ye ilk tebrik Gazze'de soykırımını sürdüren işgalci İsrail'den geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken, Başkan Erdoğan'a yönelik alçak sözler kullandı.

Türkiye yerel seçimler için sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti.

Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonrası CHP'ye ilk tebrik mesajı Gazze'de 33 bine yakın Filistinliyi şehit eden İsrail'den geldi.

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İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

İSRAİLLİ BAKAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK ALÇAK İFADELER

CHP'ye tebrik mesajını ileten katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Başkan Erdoğan'ın dünyada yürüttüğü Gazze diplomasisini hazmedemeyen katil İsrail'in Bakanı Katz, ""Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj. İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerek." dedi.

Etiketler : israil chp yerel seçim tebrik
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