Parti Meclisi seçimlerinin de yapıldığı kurultaydaki liste savaşlarının ilk fitili sabaha karşı ateşlendi. Saat 04.00'te Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, listeyi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gönderdi. Listede ağırlığının kaybolduğunu gören Kaftancıoğlu ve Salıcı acil koduyla İstanbul'un önde gelen siyasetçilerini toplantıya çağırdı.

Sabah'ın haberine göre, Toplantıya katılan Erdoğan Toprak'ın önerisiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine karşı liste çıkartılmasını, Kaftancıoğlu'nun aradaki bütün sorunları ortadan kaldırılacağını sözünü vermesi üzerine kabul edildi. Listeye Ankara'dan Veli Ağbaba, Tekin Bingöl ve Bülent Tezcan da dahil oldu. Bu sırada, bu birlikteliğin ortaya çıkmaması için ayrı bir liste yapılması önerisi üzerine bir toplantı daha yapıldı. İlk listeye dahil edilmeyen ve tasfiye edilmesi planlanan Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya bu listeye alındı. Bu sırada Ankara'da, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve ekibinin yanındaymış görüntüsü verdi. Ancak Tuncay Özkan'ın listeden çıkartılmasında Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi. Hazırlanan liste Oğuz Kaan Salıcı'ya iletildi.

Salıcı kurultay salonunda Genel Başkan'a anahtar listesinin basımını geciktirerek Kaftancıoğlu tarafından kendisine iletilen açık mavi listenin basımını tamamlattı. Kurultay salonunda 21 il başkanı bir toplantıya çağrılarak Salıcı tarafından liste il başkanlarına dağıttırıldı. Salıcı, kendisine "bu listenin kendisine hangisinin genel başkanın anahtar listesi" diye soran Balıkesir il başkanına "açık mavi" diyerek İstanbul'da yapılan uzlaşı listesinin rengini söyledi. Bu arada, Salıcı'nın yardımcıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de olduğu gruba "Genel Başkan Tuncay Özkan'ı istemiyor" dedikodusunu yaydı. Dedikodu, Salıcı kaynaklı olunca delegeler gerçek sandı ve listelerinde Tuncay Özkan'ı işaretlemediler.

Olayın farkına varan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan'a operasyondan bahsetti. Kaya ve Özkan, kurultay düzeninin bozulmaması için buna müdahale etmeme kararı aldı. Yıldırım Kaya; Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının liste operasyonu için, "Canan Kaftancıoğlu ve bir araya gelen arkadaşları Genel Başkanımızın iradesine karşı darbe girişiminde bulunmuşlardır" dedi.

Adını açıklanmasını istemeyen bir CHP MYK üyesi ise, "Hadsizliktir. Genel Başkanın listesine karşı liste çıkardım demek, ben bayrak açıyorum demektir. Delegeyi yanılttım, kandırdım demektir." ifadesini kullandı.