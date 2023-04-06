CHP'ye terör çıkışı

Başkan Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Başkan Erdoğan, Helin Aslan'ın moderatörlüğünde; Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu, Belkıs Kılıçkaya ve Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevaplandırıyor.

CHP'YE TERÖR TEPKİSİ

Başkan Erdoğan ortak yayında yaptığı açıklamada CHP'ye tepki göstererek, "Bugüne kadar herhangi bir CHP yöneticisinin PKK'yı eleştirdiğini gördünüz mü? CHP'nin bir süredir dönüştüğü ortada. Masa bunu nasıl kabul ediyor?" dedi.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bay bay Kemal'in HDP'den alacağı destek karşılığında yapacağı iş, ülkeyi, terör örgütü ve onun siyasi uzantılarının ajandasının rotasına sokmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan konuşmasını, "Bugüne kadar herhangi bir CHP yöneticisinin çıkıp da PKK'yı, YPG'yi, HDP'yi eleştirdiğini gördünüz mü? Hayır, aynı durum FETÖ için de geçerli çünkü bunların hepsinin ipi aynı elde." şeklinde sürdürdü.

"7'Lİ MASAYI TARİF ETMEKTE BİZ ZORLANIYORUZ"

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "7'li masayı tarif etmekte biz zorlanıyoruz. Milliyetçiyim diyenler HDP, PKK ile anılıyor sesleri çıkmıyor, muhafazakarım diyenler sapkın akımlarla anılıyor sesleri çıkmıyor" dedi.