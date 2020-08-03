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03 Ağustos 2020 Pazartesi 23:16:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 23:39:00

CHP'ye 'İnce' darbe! Yeni parti iddiaları vekilleri ikiye böldü

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CHP'ten ayrılarak kendi partisini kuracağı söylenen Muharrem İnce CHP'den kopuş yaşatacak.

Yakın arkadaşlarıyla görüşme halinde olduğu öğrenilen İnce'nin, bu görüşmelerde ''4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' diyerek yeni oluşuma hazır olduğu mesajları verdiği belirtildi. CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.

"Lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır" Kulisler hareketli, mesajlar anlam yüklü... Muharrem İnce cephesinde ok yaydan çıkmak üzere...

CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin son açıklamaları parti kuracağı iddialarını güçlendirdi. Muhalefet cephesinde taşlar yerinden oynadı.

İnce, ''yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart'' sözleri ile niyetinin ciddi olduğunu ortaya koydu.

Muharrem İnce'den; 'CHP iyi yönetilmiyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz.4-5 ayda birinci parti olacak hareket yaratılabilir.'' sözleri 'yeni parti' iddialarını güçlendirdi.

20 MİLLETVEKİLİ İNCE'NİN SAFINA GEÇECEK İDDİASI

CHP'den 20 milletvekilinin İnce'nin safına geçeceği iddiaları da CHP kulislerini hareketlendirdi.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Tek adaylı kongreler, delegelerin baskı altına alınması, CHP'nin Atatürkçü çizgiden giderek uzaklaşması Muharrem İnce cephesinde bardağı taşıran son damla oldu.

EN ARKA SIRADAN YER VERDİLER

37.Olağan Kurultayda da parti yönetimin İnce'ye en arka sıradan yer verip sıradan bir delege muamelesi yapması ipleri kopma noktasına getirdi

MUHARREM İNCE'Yİ ÇILDIRTACAK PAYLAŞIM

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, yeni parti kurma arefesinde olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yi doğrudan hedef aldı. Burkay Düzce, "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar. Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Düzce'nin paylaşımı İnce'yi destekleyenler tarafından tepki çekerken, bir grup tarafından desteklendi.

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