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14 Aralık 2023 Perşembe 20:46:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 20:46:00

CHP'nin yerel seçim adayları belli oldu

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CHP'nin yerel seçimler için İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Balıkesir belediye başkan adayları belli oldu.

CHP'de yerel seçimler için İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bursa'da Mustafa Bozbey aday oldu.

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Etiketler : chp yerel seçim aday
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