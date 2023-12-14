CHP'nin yerel seçim adayları belli oldu

CHP'nin yerel seçim adayları belli oldu

CHP'de yerel seçimler için İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bolu'da Tanju Özcan, Balıkesir'de Ahmet Akın ve Bursa'da Mustafa Bozbey aday oldu.

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