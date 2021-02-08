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08 Şubat 2021 Pazartesi 15:40:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 15:40:00

"CHP'nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak"

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Başkan Erdoğan "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak. (CHP) En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi, gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmalarıdır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttüğümüz kongrelerimiz büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Ülkemize ve milletimize hizmet heyecanımızı yenilediğimiz kongrelerimizi, demokrasi şölenlerine çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bizim siyasetimizin temelinde elbette asırlardır elden ele aktarılarak bugünlere ulaşan bir büyük dava vardır. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok güçlendirerek refahı daha çok artırarak gösteriyoruz.

AK Parti kadroları gece gündüz çalışmıştır. Hiçbir sıfat, hiçbir konum manevi huzurdan daha büyük değildir, olamaz.

Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden bu anlayışla çok daha verimli çalışmalar bekliyoruz.

"2023 SEÇİMİ KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR"

Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın, samimiyetle gayret göstereceklerine yürekten inanıyorum. Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrı, milletimizin her ferdinin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. İnşallah ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği bu günlerle, mücadeleye zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimi kritik öneme sahiptir.

Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kişiler, Türkiye'nin demokrasine saldırıyor, bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

"RABİAMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız. Rabiamız geleceğimize güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde dönüşümün etkisiyle sallandıkları bir dönemde Türkiye olarak bizim sapasağlam ayakta durabilmemizin yolu buradan geçiyor.

Tabii bütün bunlar ancak gören gözler duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkerinin felaketlerini dilecek kadar yollarını şaşıranlara diyecek şey bulamıyoruz. Bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz. Bu konuda sizlere güveniyorum.

Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle birlikte yaptık, ne başardıysak sizlerle birlikle başardık. Basın ve sosyal medya mecraları siyasetimizin sadece duyurulma yeridir.

Karşımıza çıkan muhalefet kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Biz nereye gidiyorsak, aksi yola gitmeyi muhalafet sananlara milletimiz itibar etmedi. Bizim projelerimize onların hayalleri yetmezin idrakini görüyorum. Karadeniz'de doğal gaza Fatih ile ulaştık mı, ulaştık. Şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Şimdi denizin dibinde sondajlama çalışmalarımız ile devam edeceğiz. Buna ne anamuhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın hayalleri bile yetmez.

CHP'nin tek işi terazinin kefelerindeki partilerin kirli ittifakının bozulmasını engellemektir. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların geldikleri yer partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmektir. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmektir. Partisindeki tecavüz, taciz ve hırsızlık olaylarının üstünü örtmesini kendi karakterine veriyoruz. Menemen'de neler oldu?

ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi istiyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.

Etiketler : başkan erdoğan chp ak parti
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