AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bazı yayın organlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "suikast girişimi" haberlerine sert tepki gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından da yalanlanan söz konusu haberlerin, CHP'deki yaşanan tecavüz skandalını perdelemek ve gündemi değiştirmek maksadıyla yapıldığını kaydeden Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Suikast yalanı ile bu işten kurtulamayacaksınız. “Ajans”ınızın kurguladığı algı operasyonu tutmayacak. CHP’yi Yalan Kurgu Merkezi haline getiren ekip şaşırtmadı!"

EGM'den, İmamoğlu'na 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

NE OLMUŞTU?

CHP’de Maltepe İlçe yöneticisi U.K.’nın cinsel saldırıdan tutuklanmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın taraflarından eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu skandalı örtbas etmekle suçladı.

Kaftancıoğlu ise yaşananların partiye yönelik operasyon olduğunu savunup Barış Yarkadaş’ın “şov yaptığını” iddia etti.

KAFTANCIOĞLU ADINA UTANDIM!

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Kaftancıoğlu’nun “şov” suçlamasına sert yanıt verdi.

Canan Kaftancıoğlu’nun sözlerini okurken onun adına utandım, yazıklar olsun” diyen Yarkadaş, “Canan Kaftancıoğlu Maltepe’de yaşanan ve hepimizi utandıran bu olayı ne zaman öğrenmiş ve neden kamuoyuna açıklama yapmamıştır” sorusunu yöneltti.

ÜMRANİYE’DE DE TACİZ İDDİASI…

Barış Yarkadaş, paylaştığı twitlerde cinsel saldırı olaylarının Maltepe ile sınırlı olmadığını da ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Canan Kaftancıoğlu madem tecavüze karşı çıkanları “şov” ile suçluyor o halde kendisine buradan çağrı yapıyor ve sorularıma cevap istiyorum.

Pazar gecesi üzülerek öğrendiğim ve CHP 26. Dönem Vekilleri Grubu’nda paylaştığım o konuyu soruyorum:

Ümraniye’de tacize uğradığını söyleyen D. adlı genç kızımızın durumunu, İlçe Başkanı Zeynel Karakaya size aktardı mı?

Siz genç kızımızı il başkanlığına çağırdınız mı?

Orada genç kızımıza ne dediniz?

Ve o genç kızımız sizinle yaptığı konuşmanın ardından neden 7 arkadaşıyla birlikte partiden istifa etti?

SULTANGAZİ’DEKİ TACİZ ÖRTBAS MI EDİLDİ?

Barış Yarkadaş’ın suçlamaları bununla da sınırlı kalmadı.

Yarkadaş, CHP Sultangazi Teşkilatı’nda da taciz olayı yaşadığını belirterek,

“Sultangazi’de CHP’li bir yönetici tarafından tacize uğradığını söyleyen bir kadının durumunu size aktarmaya çalışan eski ilçe sekreterinin mesajlarını neden cevapsız bırakıyorsunuz?

Neden dönmüyor ve disiplin işlemi başlatmıyorsunuz?

Üstelik Watsupp’ınıza tüm ayrıntılar gönderilmiş.

Dün gece eski ilçe sekreterimiz beni aradı ve “vekilim bu konuya el atın, CK bize dönmüyor, cevap vermiyor. Bir kadın çok mağdur” dedi.

Kendisine Genel Başkanımız Sn. Kılıçdaroğlu’nun makam telefonunu verdim. “ Siz sayın genel başkanımıza aktarın, ben de haberini yapacağım.

Partide hiçbir görevim yok. Sadece haberini yapabilirim” dedim.

Evet, CK, sanırım bu konuyu çözmeye çalışan eski ilçe sekreterimizi de şov yapmakla suçlayacaktır.

Çünkü ona göre, mağdur kadının sesi olmak şovdur” ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU TACİZLERİN ÜZERİNİ Mİ ÖRTÜYOR?

Maltepe’deki skandalın ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Barış Yarkadaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Maltepe rezaleti sonrası, tiwitimin altına yazılan ve dün gazetelerde haber olunca gördüğüm bir rezalet var.

Özlem Hanelçi adlı bir partilimiz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı iki kişinin ismini veriyor ve taciz suçlamasında bulunuyor.

Hanelçi, ben bu twitleri yazarken yaşadıklarını ve çığlığını duyurmaya çalıştığı mesajlaşmalarını bana da yolladı.

Az önce onları okudum.

Toplam 25 mesaj.

Özlem Hanım, durumu önce İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul’a aktarıyor. Yurdakul, konuyla ilgileneceğini ancak Canan Kaftancıoğlu’na bilgi vermesi gerektiğini söylüyor.

Mağdur Özlem Hanım, “Mail adresine yazdım” diyor.

Canan Kaftancıoğlu’ndan ses, soluk çıkmayınca Özlem Hanım konuyu kamuoyuna duyurmaya karar veriyor ve benim twitimin altına yaşadıklarını yazıyor.

Böylece konu da alenileşiyor.

Hepsi birbirinden üzücü olaylardan bahsetmek çok acı.

CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU SORUŞTURMA BAŞLATMALI!

Barış Yarkadaş açıklamasında “ Belli ki; Canan Kaftancıoğlu bu konularda hayli duyarsız.

Somut olay ve iddiaların üstünü örtmek ve ihmal etmek, geçiştirmek bir görev suçudur.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, İstanbul’daki tüm iddialarla ilgili re’sen soruşturma başlatmalıdır.

Bu yapılmadığı takdirde, ben her platformda bunu dile getireceğim.

Bunun bedeli partiden atılmak olsa bile…

Son söz de Cumhuriyet Gazetesi’ne: Gazetenizde Canan Kaftancıoğlu’nun hakkımda dile getirdiği “şov yapıyor” hakaretine yer vermişsiniz.

Bunlar da benim o hakarete cevabımdır.

Söz hakkımı kullandırmanızı talep ediyorum. “ sözlerini de sarf etti.