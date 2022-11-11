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11 Kasım 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 09:30:00

CHP'nin sözde sahra hastanesi aile düğün salonu oldu!

Kaynak: Sabah

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Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecinde ‘bin kişilik sahra hastanesi' diyerek övündüğü fuar alanında yarın Başkan Zeydan Karalar'ın oğlu düğün yapacak. Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in de nikâh şahidi olacakları öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu" diyerek övündüğü fuar alanı şimdilerde Başkan Zeydan Karalar'ın oğlu Mert'in 12 Kasım'daki düğününe hazırlanıyor. Yarın (Cumartesi günü) 3 bin davetlinin katılacağı düğüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı ve nikah şahidi olacakları öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesinin "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu" diyerek övündüğü fuar alanı şimdilerde Başkan Zeydan Karalar'ın oğlu Mert'in 12 Kasım'daki yapılacak düğününe hazırlanıyor. 3 bin davetlinin katılacağı tahmin edilen düğüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı ve şahit olacağı tahmin ediliyor.

EMANET YATAKLAR TAŞIMIŞLARDI

Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde yaptığı açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü. CHP'li Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı.

"MİSKİNLER YURDU"

16 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için "Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullanmış, Adana Valiliği ise "Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaşmıştı.

ÖNCE AÇILIŞA SONRA DÜĞÜNE

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şimdi "Sahra hastanesi" yaptık dediği yerde partisinin belediye başkanı Karalar'ın oğlu Mert'in nikah şahitliğini yapmaya hazırlanıyor. 3 bin davetlinin katılacağı ve sadece organizasyon için yaklaşık 3 milyon TL harcanacağı tahmin edilen düğüne Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağı ve şahitlik yapacağı öğrenildi.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Meral Akşener Sahra hastanesi
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