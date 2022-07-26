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26 Temmuz 2022 Salı 16:45:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 16:45:00

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına AK Parti'den yanıt

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15'te toplantıya çağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93 ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15'te toplantıya çağırdı.

AK PARTİ'DEN CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISINA YANIT

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

CHP çözüm amaçlı mı yoksa şov amaçlı mı çağrı yaptı? Bu ülke yerli otomobil yapmak istediğinde yapamaz diyenler, ürettiğimizde satamaz diyenlerin psikolojisine bakınca bu bize bir patolojiyi gösteriyor.

Bugün iktidar olmak için 6'lı masada bir araya geliyorsunuz, siz bunu bile beceremiyorsunuz. Birileri yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapacaklarını sanıyorsa Anadolu'nun irfanına çarparlar ve yok olurlar arkadaşlar.

Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız bünyesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışma yapıyorlar. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Bizim sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların istismar ve şov malzemesi haline dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Bu çağrı kimseye danışılmadan yapılmıştır. Kendi ittifak ortaklarına bile danışmamışlar.

Etiketler : mahir ünal chp ak parti meclis tbmm
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